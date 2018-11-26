استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ وفدا من وكالة داخلية ​بيروت​ ب​الحزب التقدمي الاشتراكي​ برئاسة وكيل الداخلية باسل العود الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا الى دار الفتوى تأتي ضمن اللقاء السنوي، وكالعادة قدمنا لسماحته التهنئة بذكرى ​المولد النبوي​ الشريف، وكانت مناسبة للاطلاع منه والوقوف الى جانبه في الأمور السياسية عامة في البلاد، وتمنينا أيضا الإسراع ب​تشكيل الحكومة​ رأفة بالمواطنين وبما يمرون به من ضائقة مالية واقتصادية على مستوى البلد كافة".

شكرا لقرائتكم خبر عن دريان استقبل وفدا من وكالة داخلية بيروت بالحزب التقدمي الاشتراكي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .