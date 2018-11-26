شقير دعا لتشكيل الحكومة واخذ قرارات سريعة لإنقاذ الوضع

أكد رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​ في حديث إذاعي أنه "ليس لدينا إمكانات لمساعدة الشركات المتعثرة"، مشددا على أننا " مع الاصلاحات و​محاربة الفساد​ و​تشكيل الحكومة​ واخذ قرارات سريعة لإنقاذ الوضع".

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