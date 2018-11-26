وفد من حركة الأمة التقى "القيادة العامة" و"فتح" و"الديمقراطية"

التقى أمين عام ​حركة الأمة​ الشيخ عبدلله جبري، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ومسؤولها في ​لبنان​ أبو كفاح غازي، بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة أبو شرف عنين، ومسؤول ​بيروت​ أبو موسى صبري.

وخلال اللقاء هنأ جبري ب​المولد النبوي​ الشريف، مباركاً "بالانتصار النوعي الكبير الذي حققه ​الشعب الفلسطيني​ في غزة على العدو الصهيوني".

ودان المجتمعون "عمليات التطبيع التي يقوم بها بعض ​دول الخليج​ مع العدو، والتي تصبّ في مصلحة المشروع الأميركي - الصهيوني الذي يطلق عليه ما يسمى صفقة القرن"، وكان تشديد على أن "​المقاومة​ هي وحدها القادرة على إفشال المشاريع التآمرية على الشعب الفلسطيني وقضيته، وعلى تحقيق الانتصارات الحاسمة، كما أكدت تجربة لبنان وغزة".

كما التقى الشيخ جبري والوفد المرافق أمين سرّ فصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ و​حركة فتح​ العميد سمير أبو عفش، وكان عرض لمجمل التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها ​القضية الفلسطينية​، وضرورة توفير وحشد كل الإمكانيات والطاقات لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته، ولإحباط كل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الأساسية لأمتنا العربية والإسلامية.

كذلك التقى الشيخ جبري ووفد "الحركة" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان ​علي فيصل​، وتمّ خلال اللقاء "استعراض التطورات الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية، وضرورة إسقاط وإفشال كل المؤامرات، وبقاء ​البندقية​ المقاومة موجَّهة في وجه العدو الصهيوني".