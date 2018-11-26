النشرة: سماع أصوات إنفجارات بقرى العرقوب ناتجة عن تدريبات اسرائيلية بمزارع شبعا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "أهالي قرى ​العرقوب​ سمعوا اصوات انفجارات في عمق ​مزارع شبعا​ يتردد صداها الى داخل قراهم ليتبين وبحسب مصادر أمنية متابعة أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها ​الجيش الاسرائيلي​ في المزاع امتدادا حتى مرتفات ​الجولان​".

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