النشرة: جيش اسرائيل استقدم ورشة فنية مدعومة بجبالة اسمنت للمنطقة الواقعة بين العديسة وكفركلا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ استقدم ورشة فنية مدعومة بجبالة اسمنت إلى المنطقة الواقعة ما بين ​العديسة​ و​كفركلا​ حيث تعمل على تأهيل وفلش المساحة الفاصلة بين ​السياج الحدودي​ الشائك والجدار العازل الذي أقيم مؤخرا بمادة الاسمنت وذلك في ظل انتشار لعدد من الجنود الاسرائيليين بهدف حماية الورشة يقابله في الجانب اللبناني دوريات وقوى مشتركة من الجيش و​اليونيفيل​ لمراقبة الوضع".

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