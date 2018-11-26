أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط قتيل نتيجة انزلاق ​سيارة​ واصطدامها بعمود انارة محلة ​كفرذبيان​ وسط البلدة".

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