"الاقتصادية" تقضي بتغريم عيسى حياتو 500 مليون جنيه في قضية "الاحتكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقا، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، مبلغ 500 مليون جنيه لكلا منهما على حدا، كما قضت المحكمة بإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة الجنائية، في اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.

كانت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت في بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لكرة القدم بمخالفة المادة "8"فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.