السيطرة على حريق بمخزن للسلع الغذائية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف – حمدي سليمان:

تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في مخزن للسلع الغذائية بمدينة ناصر شمال المحافظة.

كان اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، بنشوب حريق في مخزن للسلع الغذائية ملك "طارق. م. م" بشارع جمال عبدالناصر بدائرة المدينة.

وانتقل رجال الحماية المدنية علي رأس سيارتين إطفاء وجرى السيطرة على الحريق بعدما أتت النيران على محتويات المخزن.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران داخل المخزن، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.