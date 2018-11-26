التخطيط: إطلاق الإصدار الرابع من خدمات "بوابة الحكومة المصرية" في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة ستطلق الإصدار الرابع من الخدمات الحكومية المتاحة على منصة "بوابة الحكومة المصرية" في ديسمبر المقبل، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

وأضافت أنه تم تصميم البوابة لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها، وذلك بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية بالتعاون مع إحدى الشركات المساهمين بها متمثلة في شركة "e-finance".

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة أثناء مشاركتها بجلسة "قيادة التغير: الطريق للأمام" خلال الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار "قيادة التحول الرقمي" والمنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوزيرة أن برامج التحول الرقمي شملت إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول والذي يسمى "تطبيق خدمات مصر"، والذي يضم نحو ثلاثين خدمة حالياً، إلى جانب التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وكافة الجهات المعنية والبريد.

وأشارت إلى أن ذلك التطوير يستهدف إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مما يقلل من تعامل المواطن مع العنصر البشري، وبما يسهم في عملية الوقاية من الفساد.

ووضعت وزارة التخطيط تصورا متكاملا لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس القومي للمدفوعات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للوزيرة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة استطاعت بالفعل تنفيذ عدد من المحاور المهمة للتحول الرقمي، متضمنة المحول الرقمي القومي "G2G" والذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة، وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلاً لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية.

وأضافت أنه تم بالفعل ربط وإتاحة تبادل البيانات بين أكثر من 25 جهة حكومية، حيث يجري العمل على زيادة تلك الأعداد، وهو ما يتم بالتعاون مع إحدى الشركات الحكومية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن من بين محاور التحول الرقمي التي قامت بها الوزارة منصة البنية المعلوماتية المكانية، والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لمصر، وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة.