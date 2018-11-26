مجلس الوزراء يوضح حقيقة إعادة تدريس مادة المستوى الرفيع بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن إعادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريس مادة المستوى الرفيع في المدارس.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم الإثنين-، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لإعادة تدريس المستوى الرفيع مرة أخرى بالمدارس، موضحة أنه تم استبدال مادة المستوى الرفيع بالباقة المترجمة بالإنجليزية في نظام التعليم الجديد نظرا لكفاءة محتوى الباقة وتفوقها على المستوى الرفيع.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد مبرر لعودة المستوى الرفيع، مشيرة إلى أنها أعدت في النظام الجديد ما يسمى بكتاب (كونكت)، وهو كتاب إنجليزي يدرس لجميع الطلاب في الصفوف الأولى، إضافة إلى كتاب (كونكت بلس)، وهو بديل للمستوى الرفيع ويحتوي على مقررات وموضوعات قوية ومحتوى موحد لجميع الصفوف الدراسية في المدارس، وبالتالي فإن مستواها أعلى كثيرا من كتاب المستوى الرفيع.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.. ودعت للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).