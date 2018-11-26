"مقدمة" ولي عهد السعودية تصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، مقدمة خاصة بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، المنتظر وصوله إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة؛ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل توجهه إلى الأرجنتين، لحضور قمة مجموعة العشرين.

وشهد مطار القاهرة استعدادات خاصة لوصول ولي العهد السعودي، ومشطت سلطات المطار المنطقة، وأخلت ساحات السيارات المقابلة لاستراحة رئاسة الجمهورية، وعلقت الأعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي قمة مصرية- سعودية، يتناولان خلالها عددًا من القضايا الإقليمية والثنائية إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا.