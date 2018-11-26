«الموضوع خد أكبر من حجمه».. نائبة وزير الزراعة : لا نٌصدّر الكلاب والقطط

مصراوي - كتب- أحمد مسعد:
قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتصدير الكلاب أو القطط لبعض الدول لسلخها وذبحها غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى أن "الحديث عن الأمر أخذ أكثر من حجمه".
وأوضحت محرز في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "المسموح اصطحابه خارج البلاد هو حيوانين فقط للتربية الشخصية، أما غير ذلك يحتاج إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تشرف عليها عديد من الجهات أهمها معرفة سبب التصدير".
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن "الحكومة تتعامل بمنتهي الشفافية حيال كافة الأمور،...
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