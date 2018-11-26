إعادة فتح نقاط العبور بين تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الأميركية

أعلن حرس الحدود الأميركيون أنهم أعادوا فتح نقاط العبور بين مدينتي تيخوانا المكسيكية و​سان دييغو​ الأميركية بعدما أغلقتها لبعض الوقت إثر محاولة مئات ​المهاجرين​ اجتياز الحدود لدخول الأراضي الأميركية.

وكان فرع سان دييغو للوكالة الفدرالية للجمارك وحماية الحدود الأميركية أعلن أنّ الحدود بين البلدين أقفلت أمام السيارات والمشاة حتى إشعار آخر، وذلك بعيد محاولة مئات المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى، عبور الحدود باتجاه الأراضي الاميركية.

وقام عدد من المهاجرين الذين شاركوا في تظاهرة سلمية الى جانب الحدود، بالتوجه الى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الولايات المتحدة، لكنّ قوات الأمن الأميركية تصدّت لهم بالغازات المسيلة للدموع، بينما كانت مروحيات الجيش الأميركي تحلّق فوقهم على علو منخفض وتخترق أحياناً المجال الجوي المكسيكي.

وفضّل القسم الأكبر من هؤلاء المهاجرين العودة إلى داخل الاراضي المكسيكية، في حين واصلت قلّة منهم تقدّمها باتجاه الأراضي الاميركية فبلغت حاجزاً ثانياً من الأسلاك الشائكة يقف خلفها عناصر من حرس الحدود الأميركي الذين تحرّكوا على الإثر لوقف تقدّم هؤلاء.

وأصدرت وزارة الداخلية المكسيكية بياناً حذّرت فيه من أنّها "ستطرد في الحال الأشخاص الذين شاركوا في هذه الأعمال العنيفة".