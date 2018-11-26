الفرزلي: مبادرة باسيل بشأن العقدة السنية مستمرة وستحمل في طياتها الحلّ

لفت نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ إلى أن "العقدة مستعصية ومعروفة في الشكل والمضمون لكن مبادرة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ مستمرة وستحمل في طياتها الحلّ".

وفي حديث إذاعي، أشار الفرزلي إلى أن "مبادة باسيل لحل العقدة السنية هي الوحيدة التي يمكن ان تصل إلى نتيجة ما ولا يوجد بديل عنها"، مؤكداً أن "​الحكومة​ ستولد انشالله".