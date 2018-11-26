وزير الخارجية التركي: التحقيقات التركية بشأن مقتل خاشقجي متواصلة بكثافة

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "التحقيقات التركية بشأن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ متواصلة بكثافة"، مؤكداً أن "أنقرة ستتعاون بشكل كامل في حال فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي"، مشيراً إلى أن "تعالي الأصوات المطالبة بتحقيق دولي لعدم وجود إجابات عن أسئلة منها من أمر بقتل خاشقجي"، مضيفاً: "على المدعي العام السعودي تقديم معلومات حول القضية لأن المعتقلين في يد سلطات الرياض".

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