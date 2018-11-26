مجلس إدارة شركة "ميتسوبيشي موتورز" يقيل كارلوس غصن

أعلن مجلس إدارة شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية لصناعة السيارات إقالة رئيسه ​كارلوس غصن​ بعد إجراء مماثل في حقه قامت به شركة "نيسان" بعد اتهامه بمخالفات مالية. واعتبر أعضاء مجلس إدارة الشركة في بيان مقتضب أنه "من الصعب" إبقاء غصن في منصبه بعد توقيفه منذ أسبوع في ​طوكيو​. وغصن موقوف قيد التحقيق لإخفائه جزءا من مداخيله عن السلطات المالية، وهو متهم أيضاً باستغلال ممتلكات الشركة لمنفعته الخاصة.

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