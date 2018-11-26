أمنك بأمان: الناتو العربي بين الممكن والمريب

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "​النشرة​"، وبالتزامن مع إذاعة "​صوت لبنان​ 93.3" برنامج "​أمنك بأمان​"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً. وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" العناوين التالية: إنتخابات ​مجلس النواب​ 2018 في كتاب. ​الناتو​ العربي بين الممكن والمريب.

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