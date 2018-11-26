جنبلاط: خروج بريطانيا من بالامس من اوروبا خطوة بغاية الخطورة التاريخية

اعتبر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "خروج ​بريطانيا​ بالامس من ​اوروبا​ هو في غاية الخطورة التاريخية اذ يبشر هذا الامر بانحلال الوحدة الاوروبية التي ساد فيها السلم على مدى عقود بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.وتأتي هذه الخطوة في جو تنامي الحركات الفاشية والقومية.وكأننا عدنا الى بداية القرن العشرين والتاريخ يعيد نفسه".

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