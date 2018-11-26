طرابلسي: الادرات في لبنان مهترئة والحق ليس دوما على النواب والوزراء

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ادغار طرابلسي​ إلى أن "الادرات في لبنان مهترئة والحق ليس دوما على النواب والوزراء"، مشيراً إلى أنه "في بعض الاحيان تجري أمور غير متوقعة وفي بعض الاحيان يكون هناك إهمال من قبل المسؤولين".

وفي حديث تلفزيوني، علق طرابلسي على ما جرى منذ أسبوعبن في ​الرملة البيضاء​ من طوفان في المجارير، قائلا: "قدمنا اخبارا إلى ​القضاء​ بهذا الشان وأنا أثق بالقضاء لأن إخبارنا له أهمية بسبب الكتل السياسية الكبيرة والمتصلة بالحكم والتي هي مصرة على محاسبة المسؤولين ولأن وزير العدل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ سبقنا بالإخبار ولأن قصة مثل هذه لا يمكن تغطيتها بسبب كبرها".