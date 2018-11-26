السعودي: لإصدار طلبات تصاريح لتركيب مولدات بحسب العدادات

أعلن رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ في تعميم أن البلدية على إستعداد لإصدار تصاريح بتركيب مولدات كهربائية على أساس طريقة العدادات في جميع أحياء ​مدينة صيدا​ وضواحيها. وتقدم الطلبات للراغبين في قلم البلدية ضمن الدوام الرسمي.

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