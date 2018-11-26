"لابورا" تهنّئ اللبنانيين بالاستقلال وقيادة الجيش بمباريات الكليّة الحربية

هنأت الهيئة الإدارية لجمعية "​لابورا​" ال​لبنان​يين لمناسبة ذكرى ​الاستقلال​ الخامسة والسبعين ، معتبرة أن " الاحتفالات التي عمّت المناطق اللبنانية لمناسبة هذه الذكرى، أكّدت مرّة أخرى على وحدة اللبنانيين ووقوفهم بجميع طوائفهم وانتماءاتهم صفّاً واحدا دعماً للجيش قيادة وضبّاطاً وأفراداً دافعاً عن استقلال لبنان وحمايته من كل عدو، ومحاربة ​الإرهاب​".

ورأت لابورا أن " اجماع أركان السلطة السياسية، من كافّة الاتجاهات السياسية على دعم ​المؤسسة العسكرية​ ومنحها كامل الثقة لإنجاز كل ما من شأنه المحافظة على أمن الوطن واستقراره، يؤكّد أن هذه المؤسسة البعيدة عن الطائفية، يمكن ان تكون مثالا لما يجب أن تكون عليه باقي مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وبخاصة لجهة خدمة المواطن وشفافية التّصرف و​محاربة الفساد​".

من جهة أخرى أكدت أن "الامتحانات التي أجريت، وللسنة الثانية على التوالي، لقبول تلامذة ضباط في الكلية الحربية، تؤكّد ايضاً انّ هذه الامتحانات، ان بطريقة اجرائها، وحتّى صدور نتائجها، تشكّل نموذجاً لباقي التعيينات والمباريات التي تجريها الإدارات المعنية لاختيار موظفي الاسلاك العسكرية والقضائية والدبلوماسية والإدارية والفنيّة".

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