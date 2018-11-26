بغدادي: إيران أبقت البوصلة نحو فلسطين رغم العداء لها

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ حسن بغدادي، خلال مشاركته في مؤتمر الوحدة الإسلامية الثاني والثلاثين الذي يقيمه المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، أنّ "الكيان الإسرائيلي الغاصب لفلسطين، هو معبر الغرب إلى الدول العربية والإسلامية لمواجهة الإسلام ونهب ثروات المسلمين. وقد شاءت الإرادة الإلهية أن تكون إيران الجمهورية الإسلامية(الفارسية) هي الكيان الإسلامي الأصيل، الذي لم تعبث به أيادي الشرق والغرب، فكان المعبر لقطع أيادي الغرب عن بلاد المسلمين".
ولفت الشيخ بغدادي، إلى انه "بدل من أن يُلاقي قادة الأنظمة العربية إيرانَ في منتصف الطريق، وإذ بالمال العربي يُصرَف على حربٍ مدمرة للمسلمين دامت ثمانِ سنوات، كان المستفيد الوحيد منها هو العدو الإسرائيلي، ولم يتوقف هذا العداء لإيران في السر والعلن، ومع ذلك فإنّ الجمهورية الإسلامية لم تُشاركهم هذا الجهل والحقد، وأبقت البوصلة نحو فلسطين".
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