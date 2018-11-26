النشرة: ضباب كثيف يلف منطقتي حاصبيا ومرجعيون

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ أن "منطقتي حاصبيا و​مرجعيون​ تشهدان منذ ساعات الفجر الأولى تساقطا متقطعا للأمطار مترافقا مع موجة من البرد وضباب كثيف يلف المنطقتين ويحجب الرؤية وقد تسبب بعدة ​حوادث سير​ واقتصرت اضرارها على الماديات". من جهتها طلبت ​قوى الأمن​ من السائقين القيادة بحذر لتجنب خطر الإنزلاقات.

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