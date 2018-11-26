الطقس غدا قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بالحرارة وضباب على المرتفعات

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط حتى صباح الخميس حيث يتأثر ​لبنان​ بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة كريت، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ و​أمطار​ خفيفة متفرّقة صباحاً خاصة في المناطق الشمالية وتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس يوم غد الثلاثاء، قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات أحياناً، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً. أما طقس يوم الأربعاء، فغائم جزئيّاً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل.