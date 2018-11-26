رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في بيان ان "انسحاب بريطانيا من اتحاد الدول الأوروبية رسمياً يشكل تراجعاً تاريخياً لفكرة الوحدة الأوروبية وبدا فصل أوروبا الجنوبية والشرقية عن جناحها الشمالي الأطلسي.ولا تزال أوروبا الغربية في طليعتها ألمانيا وفرنسا متمسكتان بالاتحاد امام تهديد وزعزعة او انشقاق محتمل من الجنوب".
واعتبر ان "احتمال انهيار الاتفاق الأوروبي ولو كان منظماً سوف يخلق تداعيات خطيرة في حوض المتوسط ويؤدي إلى فقدان التوازن في القرار الدولي، وستكون تداعيات خطيرة شبيهة بانهيار الاتحاد السوفياتي في نهاية القرن الماضي وما تبعه من حروب أهلية وغزوات ومآسي دفع ثمنها العراق وسوريا ولا نزال نسدد فواتير الغير".
وأضاف "حبذا لو تعود أوروبا الى رشد الوحدة وإلى ديناميكية اقتصادية وسياسية فاعلة ومتوازنة ومنصفة في توجهاتها والمبادرة السياسية العالمية في اتجاه السلام وارساء حقوق الشعوب لان في تفكيكها ضرر محتمل كبير على الشعوب المغدورة والمخطوفة الإرادة كشعوبنا العربية والمصادرة بدءً من القدس".
شكرا لقرائتكم خبر عن تويني: انسحاب بريطانيا من اتحاد أوروبا يشكل تراجعاً لفكرة الوحدة الأوروبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .