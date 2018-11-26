الطقس السيء يدفع أسعار الأسمنت للتراجع مجددًا والطن يهبط تحت 900 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأسمنت مع بداية الأسبوع الجاري، بقيمة وصلت إلى 20 جنيهًا في الطن، بحسب ما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف الزيني، أن سعر الطن التجاري من الأسمنت يتراوح بين 840 و860 جنيهًا، وسعر الطن للمستهلك 880 جنيهًا.

وكانت أسعار الأسمنت قد انخفضت الأسبوع الماضي بقيمة 50 جنيهًا للطن الواحد.

وأرجع الزيني، تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض بالأسواق وتراجع الطلب عليه، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة والأمطار والتي تؤثر عادة على أعمال البناء مما ينتج عنها تراجع في السعر.

وتابع الزيني، أن الشركات تلجأ إلى خفض الأسعار لتحقيق الأرباح السنوية لها قبل نهاية العام.

وهو ما اتفق معه، عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، وقال لمصراوي إن انخفاض درجات الحرارة والأمطار تؤثر على حركة النقل مما يؤدى إلى تراجع أسعار الأسمنت.

وكانت أسعار الأسمنت ارتفعت بقيمة تتراوح بين 40 إلى 90 جنيهًا للطن الواحد في بداية الشهر الحالي، وذلك بعد تعرض التجار للخسارة عندما خفضوا السعر الشهر الماضي، وفقًا لما قاله عبد العزيز قاسم في وقت سابق لمصراوي.

وتوقع الزيني، أن تتراجع الأسعار حتي نهاية العام الجاري، ثم تعاود أسعار الأسمنت الارتفاع من جديد على حسب العرض والطلب بالأسواق.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.