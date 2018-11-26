"القومي للسكان": "كل سنة بنولد دولة جديدة.. ونواجه حرب وعي لتغيير الموروث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة، إن مصر يظهر بها مليوني ونصف مليون طفل جديد سنويًا، متابعًا: "كل سنة بنولد دولة جديدة وهم غالباً نصف مواليد قارة أوروبا كل عام".
وتابع حسن، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الإثنين: "لدينا مشكلة بسبب حرب الوعي لتغيير الموروث وهذا يتطلب مجهود رهيب من أجل إقناع المواطنين بتنظيم الأسرة.
وتابع: "حدث تحسن في 2008 ثم حدثت ردّة لـ14 سنة للخلف"، مشددًا على أن "الزيادة السكانية لا تقل خطرًا عن الإرهاب لأن الزيادة السكانية بلا علم ولا صحة خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة".
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