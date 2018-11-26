وزير البترول: التشريعات التعدينية الحالية لا تجذب الاستثمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف وأحمد الصعيدي:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تاريخ التعدين يكشف عن أهميته للإنسان لأنه أول حرفة امتهنها الإنسان، وحبا الله مصر بموارد من الثروات التعدينية تتنوع وتتنشر في كل ربوعها، منها الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز والجرانيت والرخام والإسمنت والأحجار الجيرية.

وأضاف الملا في كلمته بالمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "استخراج واستغلال هذه الثروات تواجه تحديات، ولم يكن القطاع يحظى بالاهتمام الكافي، الذي يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبييعية"، متابعًا: "يساهم قطاع التعدين بأقل من 0.5% من الناتج القومي، والتشريعات التعدينية الحالية لا تواكب التشريعات العالمية، ولا تجذب الاستثمار، الأمر الذي حرم القطاع من وجود وتراكم الخبرات في استكشاف الأمثل".

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن وزارته تبنت إنشاء الشركة المصرية لتسويق الفوسفات وتعظيم العائد للدولة، وتصنيع الفوسفات من خلال استخدام جزء من شركة فوسفات مصر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية، عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية في مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور صالح عبدالله الجبوري وزير الصناعة والمعادن العراقي، عبدالرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بدولة الصومال، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.