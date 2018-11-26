مصر تتسلم رئاسة المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي: تسلمت مصر ممثلة في المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مسئولية رئاسة المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية خالد الفالح. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح في وقت سابق المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. حضر فعاليات المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من وزراء الثروة المعدنية العرب، فضلا عن عدد من كبار رجال الدولة.

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