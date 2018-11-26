"تشريعية البرلمان" توافق على قرضين كويتيين بـ110 ملايين دينار لتمويل مشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

‎وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، في اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء "مرحلة ثانية" بمبلغ 40 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في مصر من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة ٥ مليون م٣/يوم لاستخدامها في استصلاح ٣٣٠ ألف فدان شرق قناة السويس.

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 8/8/2018.

وتهدف الاتفاقية لتحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث في بحيرة المنزلة والوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المنطقة، تحقيق تنمية عمرانية لمنطقة شبه جزيرة سيناء وخلق فرص عمل أثناء تنفيذ المشروع وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه ووصع مكوناته في خدمة المجتمع.