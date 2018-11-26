وزير الصناعة السعودي: تطوير الموارد البشرية أهم أهداف الاستثمار العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر وأحمد الصعيدي:

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة السعودي، إن الروابط التي تجمع الدول العربية كبيرة، والمصير المشترك والعمق التاريخي المترابط من أبرز والروابط التي تجمع الدول العربية كافة، ومصر والسعوية خاصة.

وأضاف الفالح، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، الاثنين: "لا شك أن المؤتمر يعد أهم تجمع عربي يهدف إلى تطوير قطاع التعدين ودعم الاستثمار التعديني في العالم العربي؛ لأن موقع الدول العربية يمثل عمقًا وبعدًا استراتيجيًا مهمًا، لأنه شريان يغذي صناعات الأثاث والصناعات التعديدنية".

وأوضح وزير الطاقة والصناعة السعودي: "نحن مطالبون بمضاعفة الجهود لتنمية قطاع التعديد والتعاون على ذلك، وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي في هذا القطاع"، وتابع: "المؤتمر يهدف لتطوير قدرات مواردنا البشرية العربية؛ لأن هذه الموارد هي الغاية والوسيلة لتطوير صناعات التعدين في العالم العربي".

وأشار إلى أن السعودية تسعى إلى تطوير قطاع التعدين من خلال استراتيجية شاملة تتضمن 42 مبادرة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع، ورفع الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليا إلى 64 مليار بحلول عام 2030، فالصناعة التعدينية تعتبر الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.