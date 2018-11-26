مقتل أكثر من 20 شرطيا أفغانيا بهجوم لحركة طالبان

أكد مسؤول أفغاني، الإثنين ، أن ما لا يقل عن 20 شرطياً قتلوا جراء هجوم على قافلة تابعة للشرطة في ولاية فراه (غرب).
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن داد الله قانه، عضو المجلس المحلي للولاية، إن مسلحين من طالبان نصبوا كمينا للقافلة بالقرب من منطقة لاش وجوين، الأحد.
وذكر أن أربعة آخرين من عناصر الشرطة، بينهم نائب قائد شرطة الولاية، جرحوا في ذلك الهجوم.
ولفت إلى أن قائدا جرى تعيينه مؤخرا بشرطة الولاية قتل أيضا.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، حسب المصدر نفسه.
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