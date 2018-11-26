مقتل 4 جنود أتراك بتحطم مروحيتهم فوق اسطنبول

قتل 4 جنود أتراك جرّاء سقوط مروحية عسكرية، اليوم الإثنين، فوق أحد الأحياء بمدينة إسطنبول خلال طلعة تدريبية. جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية. وطبقا لذات المصادر، فقد هرعت عربات الإسعاف، والمطافئ إلى مكان الحادث في حي "سنجاق تبه" بالمدينة التركية.

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