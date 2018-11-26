بولندا تدعو أوكرانيا وروسيا إلى ضبط النفس

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي باتوش تشيخوتسكي، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعو أوكرانيا وروسيا إلى التحلي بضبط النفس فيما يتعلق بالوضع في بحر آزوف.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نائب الوزير البولندي قوله للصحفيين: "في الوضع الحالي، نتوقع استعادة حرية الملاحة من قبل روسيا، وندعو الجانبين للتحلي بضبط النفس".

يذكر أن حالة الملاحة في بحر أزوف كانت قد تأزمت في بداية هذا العام بعد أن احتجزت السلطات الأوكرانية، في مارس الماضي، سفينة الصيد الروسية "نورد"، متهمة قبطانها بالقيام بزيارة غير مشروعة إلى منطقة القرم بهدف إلحاق الضرر بمصالح الدولة، كما تم في أغسطس الماضي احتجاز سفينة روسية أخرى وهي ناقلة وقود "ميخانيك بوغودين".

ووصفت روسيا هذه الممارسات الأوكرانية بـ"الإرهاب البحري"، وشددت على عمليات تفتيش السفن الأوكرانية في الجزء الخاص بها من بحر أزوف، إلا أن وزارة الخارجية الأوكرانية اعترفت في نهاية الأمر بأن عناصر حرس الحدود الروسية تلتزم تماما بالبروتوكولات الخاصة بإجراء التفتيش.

من جانبه، أعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو"، التي انتهكت الحدود مع روسيا الاتحادية.

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