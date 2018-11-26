تواصل المعارضة القطرية فضح نظام الحمدين بشأن أكاذيبه بالإكتفاء. وبث "قطر يليكس" فيديوجراف يظهر أرقام موانئ قطر ويفضح أكاذيب الاكتفاء. ويعيد "الخليج 365" نشر الفيديو جراف والذي يقول:"يعاني من تبعات المقاطعة العربية، وادعى تميم تمكن دويلته من تجاوز قرارات الرباعي. وبينت أن "الأرقام الرسمية الخاصة بالصادرات وإنتاج البضائح والزراعات، تشير إلى تدهور حاد في مقدرات الدوحة" وفيما يلي ننشر الفيديو جراف:

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. المعارضة القطرية تفضح نظام الحمدين بشأن الاكتفاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .