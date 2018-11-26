عاجل.. تحطم مروحية فوق حي سكني بأسطنبول

أكدت مصادر إعلامية إن تحطم مروحية عسكرية تركية فوق أحد الأحياء السكنية في إسطنبول.

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن سبب تحطم الطائرة وما إذا كان هناك ضحايا.

كما لم ترد أنباء عن خسائر في أوساط المواطنين بالحي الذي سقطت فيه.