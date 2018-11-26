سلطات تركيا تلاحق صحافيا بسبب مقال عن فساد أردوغان

يواجه صحفي تركي ملاحقة قضائية من رئيس بلاده رجب طيب أردوغان بعد نشره مقالا وجه فيه سؤالا للأخير حول الشراكة المشبوهة التي تربط عائلته برجل أعمال أذري في ناقلة نفط بمليون دولار.

وطبقا لما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، رفع محامي أردوغان الدعوى ضد الصحفي فاتح بولاط، رئيس تحرير صحيفة "أفرنسال"، والتهمة هي "إهانة الرئيس".

وكان بولاط قد نشر في 27 مايو/أيار 2017 مقالًا تحت عنوان "ماذا يقول أنصار أردوغان حول هذه الادعاءات المتعلقة بأسرته؟".

وتحدث الصحفي في مقاله عن العلاقة المشبوهة التي تربط أسرة أردوغان برجل الأعمال الأذري، مبارز مانسيموف، وشراكتهم في ناقلة نفط بمليون دولار، مستندًا في معلوماته إلى تقرير للصحفي البريطاني، كريج شاو، نشره العام الماضي، وذكر فيه أن "وثائق بنما" تكشف عن تلك التفاصيل.

وبعد سرد تفاصيل ذلك التقرير طرح الصحفي التركي في نهاية مقالته سؤالًا لمعرفة رد فعل أنصار أردوغان ومؤيديه بشأن تلك الادعاءات المتعلقة بأسرته.

ولاحقا، أصدرت محكمة تركية قرارا بإزالة مقال بولاط من الموقع الإلكتروني لصحيفته، بينما تقدم الصحفي بطعن لمنع ذلك، غير أن الطعن رُفض، وأُزيل المقال بالفعل.

وبناء على البلاغ الذي تقدم به محامي أردوغان رفعت دعوى قضائية ضد بولاط، وفقا للمادة الأولى من البند رقم 299 بقانون العقوبات التركي، التي تنص على الحبس لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.

يذكر أنه بحسب تقرير لوزارة العدل في تركيا، رفعت 6 آلاف و33 قضية ضد أشخاص بتهمة إهانة أردوغان خلال عام 2017 فقط، ونفذت الأحكام في ألفين و99 منها.