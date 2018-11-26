785 سجينا أفرجت عنهم الإمارات في يومها الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي
قرر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس، الإفراج عن 785 سجينا من مختلف الجنسيات، بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ47.
ويشمل القرار سجناء صدرت بحقهم أحكام في مختلف القضايا، وتكفل الرئيس الإماراتي بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت على السجناء تنفيذا لتلك الأحكام، وقالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس الإمارات يهدف إلى إعطاء المستفيدين من القرار «فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم».
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