شكرا لقرائتكم خبر الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي تبعات صمته عن جرائم الاحتلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوكالات - القدس المحتلة، رام الله

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي كامل المسؤولية المباشرة عن جريمة الاستيطان وجرائم المستوطنين اليومية وعن تداعياتها الكارثية على عملية السلام برمتها.

ودانت الوزارة في بيان صادر أمس، هيجان المستوطنين الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وعبرت عن استيائها وصدمتها من استمرار عدم اللامبالاة الدولية تجاه جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال، وما تخلفه من آلام ومعاناة وظلم طال الشعب الفلسطيني في جميع مناحي حياته.

كما دانت الحكومة اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، إثر مداهمة قوات الاحتلال منزله في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومددت احتجازه للخميس المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن اعتقال المحافظ يندرج في إطار استمرار استهداف حكومة الاحتلال عاصمتنا المحتلة، وأهالي القدس ومقدساتها وقياداتها.

وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وما تسمى بمنظمة «القضاء والمحاكم في إسرائيل» توفر الحماية لعناصر المستوطنين الإرهابية، وتفتح لهم أبواب الهروب من المحاسبة على جرائمهم المتواصلة ضد الفلسطينيين.