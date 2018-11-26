شكرا لقرائتكم خبر «القمصان الصفراء» تجبر ماكرون على تشكيل فريق لنزع فتيل أزمة الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل فريق عمل لتقييم الوضع الراهن والنظر في الأثر الاجتماعي والاقتصادي لسياسات الطاقة، عقب موجة من الاحتجاجات قادتها الحركة المعروفة باسم «السترات الصفراء» التي يرتدي أعضاؤها سترات صفراء، على رفع أسعار الوقود، بحسب تقرير إخباري.

ولفتت صحيفة «جورنال دو ديمانش» إلى أن ماكرون يعتزم الإبقاء على الزيادات المخطط لها في الضرائب على البنزين والديزل، وهي الخطط التي تسببت في خروج مظاهرات عنيفة في باريس أمس الأول.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي، لم تذكر اسمه، أن الفريق الذي سيتم إعلان تشكيلته غدا سيجري مشاورات مع النقابات والمزارعين وغير ذلك من الأطراف التي شكت من استثنائها من مشاورات صياغة سياسة الطاقة.

ووفقا لوكالة «بلومبيرج» فإن ماكرون يتطلع إلى العمل مع المخلصين من حركة الاحتجاجات لتجنب الارتهان إلى العناصر العنيفة، ورغم هذا فإن الحكومة ستبقي على خططها لزيادة الضرائب على الوقود الأحفوري.

وذكرت الصحيفة أن الفريق سيضم لورانس توبيانا ممثلة فرنسا في محادثات باريس للتغير المناخي، وباسكال كانفين رئيس الفرع الفرنسي للصندوق العالمي للحياة البرية.