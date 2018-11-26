يوم الإمارات الوطني يزدان بمئوية زايد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبوظبي

وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة تحتفي دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل بذكرى اليوم الوطني الـ47 التي تكتسب هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع مرور 100 عام على مولد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «عام زايد» الذي أعلن عنه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

وشكلت الإمارات خلال عام 2018 أنموذجا استثنائيا في جوانب التنمية كافة من خلال ما حققته من إنجازات علمية واقتصادية واجتماعية، مثلت إضافة حقيقية استطاعت خلالها السير بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.

وللعام الخامس على التوالي حافظت الإمارات على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا على دخلها القومي، فيما واصلت نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية، كما واصلت مسيرة تطوير بنيتها التشريعية.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2,8 % خلال 2018، فيما أعلنت الإمارات عن مشاريع سياحية رائدة.

وارتقى حضور الإمارات ليعم المنطقة عبر الإسهام في قيادة الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهة التطرف والإرهاب، والتعامل مع التحديات المحدقة بالمنطقة وفق قراءة واضحة لماهية التحديات، وبشراكة مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة حول العالم.

وأسهمت المواقف السياسية الحكيمة والثابتة لدولة الإمارات في تجاوز المنطقة للعديد من التحديات وتعضيد القرار السيادي العربي، فيما اتسمت دبلوماسية الدولة بالتحركات النشطة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية، وقد أسهمت تلك الجهود في تعزيز مكانة الدولة وتقوية صداقاتها على المستويات الخليجية والعربية والدولية.

ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية وسياستها الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم وإقامة العلاقات والشراكات الاستراتيجية، على المكانة التي بات يحتلها جواز السفر الإماراتي عالميا وعلى الحضور الفاعل على الساحة الدولية.

أبرز إنجازات الإمارات في الجانب التشريعي

استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الإمارات

المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

المرسوم بقانون اتحادي بشأن الدين العام الذي ينظم القواعد العامة التي تحكم إصدار وثائق الدين العام ويدعم تطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة

مرسوم بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر

إصدار رئيس الدولة بالإمارات القانون الاتحادي بشأن الوقف، وقانونا اتحاديا بشأن التشريعات التجريبية لتقنيات المستقبل

أبرز نجاحات الإمارات في القطاعات الاستراتيجية والحيوية

مواصلة استشرافها للمستقبل بإطلاق أول قمر صناعي صنع بأيد إماراتية بنسبة 100%

تابعت تصدرها عددا من المؤشرات العالمية في مجالات التنمية

رفد منظومة التشريعات والقوانين بتشريعات جديدة بتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي

المحافظة على حضورها العالمي في مجال التسامح

مواصلة جهودها لتعزيز التعايش ومحاربة التطرف والكراهية عبر منظومة مؤسساتية تتصدرها وزارة التسامح

رعايتها عددا من الأحداث والمناسبات، أبرزها القمة العالمية للتسامح تحت شعار «على نهج زايد»

تأسيس جمعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي خلال مؤتمر التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف الذي استضافته أبوظبي

تشكيل المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في 30 سبتمبر من أبوظبي انطلاقا من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي

مجموعة من الإنجازات والأحداث التي تؤكد مضيها في الطريق الصحيح نحو بلوغ المريخ واستيطانه عام 2117

إعلان وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، عن إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي »مزن سات« لدراسة الغلاف الجوي للأرض

اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع المنصوري، وسلطان النيادي للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية

أبرمت وكالة الإمارات للفضاء اتفاقية تاريخية مع وكالة الفضاء الأمريكية »ناسا«، لتحديد أطر التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة

أبرز الإنجازات الاقتصادية