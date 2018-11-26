تأييد إعدام 9 أشخاص في اغتيال النائب العام المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

قضت محكمة النقض المصرية أمس بتأييد حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات

وقررت المحكمة في جلستها أمس، برئاسة المستشار محمد عبدالعال، تخفيف عقوبات باقي المتهمين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في يوليو 2017 بإعدام 28 مدانا في ذات القضية، وعاقبت 15 بالسجن المؤبد، وثمانية بالسجن المشدد 15 سنة، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

وأحالت النيابة 67 متهما، بينهم 51 محبوسا للمحاكمة الجنائية في 2016، ورفضت محكمة النقض طعن 46 متهما بالقضية على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.