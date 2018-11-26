شكرا لقرائتكم خبر يونكر: الاتحاد الأوروبي ليس في حرب مع إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه لا توجد حرب بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، في إشارة إلى الخلاف حول خطط الإنفاق الكبيرة لروما.

وأضاف في بروكسل «لقد أوضحت أننا لسنا في حرب معهم، إيطاليا بالنسبة لي قصة حياة لأنني نشأت مع شباب إيطاليين، مهاجرين Ti amo Italia...»، وتعني هذه العبارة أحبك يا إيطاليا باللغة الإيطالية.

وأقام يونكر أمس الأول مأدبة عشاء لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي خرج من اللقاء يقول إنه يأمل تجنب الإجراءات العقابية التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي، وقال يونكر إن لقاء العشاء مع كونتي كان نشيطا و مهما، مضيفا «لقد اتفقنا على إجراء حوار دائم مع أجل تقليص الخلافات».

واقترحت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء قانوني ضد إيطاليا، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة، بسبب عدم الامتثال الخطير بشكل خاص لقواعد ميزانية منطقة اليورو.

ولم يتضح بعد كيف تعتزم إيطاليا تجنب الإجراء العقابي، حيث أكد كونتي أن النقاط الرئيسية في الموازنة الإيطالية غير قابلة للنقاش مرة أخرى.

يشار إلى أن الحكومة الشعبوية الإيطالية حددت نسبة العجز بـ 2.4%من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، وهي أعلى ثلاث مرات من النسبة التي حددتها الحكومة السابقة.