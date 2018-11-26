شكرا لقرائتكم خبر عن "المحافظين" يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية بمقر الحزب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم حزب المحافظين، اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة لائحة قانون الخدمة المدنية، بمقر الحزب الرئيسى، بميدان طلعت حرب، فى تمام الساعة الخامسة مساء.

يحضر اجتماع حزب المحافظين كل من النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين والنائب خالد عبد العزيز، وينظم ورشة العمل قطاع التنظيم برئاسة عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، والأستاذ شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، ويشارك بورشة العمل عدد قيادات من حزب المحافظين، والعمال والمهتمين بتفعيل القانون.

يأتى ذلك ضمن استراتيجية الحزب للنهوض بالملف الخاص بالعمال ومناقشة كل ما يختص به عبر توصيات ومقترحات مدروسة.