شكرا لقرائتكم خبر عن تشربعية النواب توافق على قرضين خلال اجتماعها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء "مرحلة ثانية "بمبلغ 40 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 8 اغسطس 2018.

يهدف المشروع إلى تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في مصر من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م٣/يوم لاستخدامها فى استصلاح 330 ألف فدان شرق قناة السويس.

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 8/8/2018.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث في بحيرة المنزلة والوضع الاقتصادى والاجتماعى لسكان المنطقة، تحقيق تنمية عمرانية لمنطقة شبه جزيرة سيناء وخلق فرص عمل اثناء تنفيذ المشروع وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه ووصع مكوناته في خدمة المجتمع.

فيما أرجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة سوزي ناشد، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي المصري، لحين عرضه علي البنك المركزى وأخذ رأيه حوله.