شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تستقبل سفير بوروندى فى القاهرة وتجتمع بوزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الشؤون الأفريقية، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، السفير سليمان موسى، سفير جمهورية بوروندى بالقاهرة، وذلك بصالون كبار الزوار، فى إطار سلسلة الزيارات التى تعقدها اللجنة مع المسئولين المصريين وسفراء الدول الأفريقية لدى مصر لتعزيز التوجه المصرى نحو قلب القارة السمراء.

ومن المتوقع أن تستمع لجنة الشئون الافريقية خلال اجتماعها المزمع عقده عقب الجلسات إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة لعرض خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا لاسيما فى ظل قرب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وتبحث اللجنة – خلال الاجتماع مع وزيرة الثقافة، إمكانية تفعيل سبل التلاقى ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.