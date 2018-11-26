شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البدرى ضيف يطالب برفع أسعار توريد قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب إحاطة لوزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، ووزير التموين الدكتور على المصيلحى بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد قصب السكر وضرورة رفع الأسعار بما يحقق هامش ربح للفلاح.

وأضاف ضيف فى بيان صحفى له اليوم، أن أسعار توريد محصول قصب السكر الحالية ستكون سببا فى عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته بسبب الخسائر الفادحة التى لحقت بالمزارعين نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية فى الوقت الذى لا توجد فيه نسبة وتناسب بين أبناء التوريد والتكلفة الفعلية.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بعمل إعادة تقييم لتكلفة الزراعة ووضع هامش ربح للفلاح وبناء على هذه الدراسة يتم تحديد أسعار التوريد ، مشددا على ضرورة تحديد أسعار التوريد قبل موسم الزراعة للحفاظ على زراعة المحصول الاستراتيجى لما له من أهمية كبرى ولابد من الحفاظ عليه حتى لا يستبدله المواطنين بمحاصيل شرهة للمياه.