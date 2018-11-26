وزارة الدفاع الأوكرانية: الجيش الأوكراني وضع في حالة تأهب قصوى

أعلنت إدارة الإعلام، التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أن ​الجيش الأوكراني​ وضع في حالة تأهب قصوى.

وأوضح انه "تم تعزيز إجراءات مكافحة ​التجسس​ لمنع حدوث المزيد من الاستفزازات على أراضي ​أوكرانيا​ من قبل القوات الروسية الخاصة وزعزعة استقرار الوضع في البلاد".

وكانت إدارة الحدود، التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم، قد أفادت في وقت سابق، بعبور غير قانوني لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، الحدود الدولية ل​روسيا​ ودخولها منطقة المياه، المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، وعدم تجاوب هذه السفن مع المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفيدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.