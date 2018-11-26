المشنوق عن قضية كارلوس غصن: طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​ أنه " لا يمكن ان ينتتصر لبنان على الارهاب لولا التوافق الداخلي"، لافتا الى اننا "نواجه عثرات بعد مرور اكثر من 5 اشهر دون ​تشكيل الحكومة​ لكن هذا التعطيل لا بد ان ينتهي وان تكتمل الحكومة".

في كلمة له خلال تمثيله ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون في مؤتمر بعنوان "اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الافريقية" أوضح المشنوق أن "العالم يعرف اننا اليوم في لبنان ننعم باستقرار امني قل نظيره بهذا الجزء من العالم وحتى في كل العالم وبكل ثقة يمكننا القول اننا نعيش قصة نجاح في لبنان بجوانب كثيرة"، مشيرا الى ان "​الاجهزة الامنية​ اللبنانية تمثّل صورة لبنان الحقيقي، لبنان المبادرة والمثابرة والابداع، وقد نجح الجيش و​القوى الامنية​ بمواجهة الارهاب وحماية لبنان من الحريق السوري وحرائق المنطقة"، مؤكدا أن "الحرب على الإرهاب لم تكن حرب عديد أو عضلات أو آليات ودبابات بل حرب عقول".

وراى المشنوق أن " ​الرئيس ميشال عون​ هو واحد من رجالات لبنان المعنيين والمسؤولين عن الوقوف وحماية لبنان من اي كبوة يقع فيها وهو على قدر هذه المسؤولية بصفته المؤتمن والحامي لحدود الوطن وللدستور ولكل ما يمكن ان يقوم به رجل كبير في حكمته ومقامه".

وعلق المشنوق على قضية كارلوس غصن بالقول :"طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان".