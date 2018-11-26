التحكم المروري: انقلاب شاحنة مع حمولتها على اوتوستراد شكا باتجاه بيروت

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "​انقلاب شاحنة​ مع حمولتها على اوتوستراد شكا باتجاه ​بيروت​ مما سبب بقطع الطريق وتحويل السير الى المسلك الشرقي"، مشيرةً إلى أن "العمل جار على المعالجة".

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